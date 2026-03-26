Oster-Aktionen rund um Leonberg: Was haben kleine Enten mit Ostern zu tun?

Für viele ist es ein fester Termin im Kalender: Eine Woche vor Ostern, am Palmsonntag, wird es am Malmsheimer Rankbachufer österlich. Dann lädt der Gewerbe- und Handelsverein Renningen zum weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Ostermarkt ein. An den farbenfroh geschmückten Ständen in der Bachstraße werden am Sonntag, 29. März, ab 12 Uhr traditioneller Osterschmuck, Kunsthandwerk, allerlei Ideen für Haus und Garten, kreative Osterfloristik, selbsthergestellte Seifen und vieles mehr angeboten. Auch etliche Malmsheimer Geschäfte haben am Sonntag geöffnet.

Wer will sein altes Handy loswerden? Die evangelische Kirchengemeinde lädt zur Kirchenführung ein und bietet für die Kleinen eine Hüpfburg. Am städtischen Stand vor dem Rathaus können restliche Sonderbriefmarken zum Jubiläum 950 Jahre Malmsheim, Karten für die nächste Abendtour am 24. April sowie das Buch „Angekommen in Renningen“ erworben werden. Und noch eine Besonderheit: Wer schon seit Jahren alte Handys oder Tablets daheim herumliegen hat, kann sie beim Ostermarkt abgeben.

Nicht nur bei den Jüngeren fast schon Kultcharakter hat das Entenrennen, das um 16.45 Uhr an der neuen Fußgängerbrücke beginnt. Wer mitmachen will: Die kleinen Entchen sind ab sofort in Malsmheim in der Metzgerei Kohler, im Modehaus Gaubisch und im Orthopädiehaus Mann sowie in Renningen beim Hoflädle Zimmermann und bei Roland Ebner zu haben.

Frisches Brot aus dem Gebersheimer Backhaus

Nicht nur in Malmsheim gibt es am Wochenende österliche Vorboten. Im Leonberger Stadtteil Gebersheim wird am Samstag, 28. März, der geschmückte Dorfbrunnen ab 14 Uhr beim Brunnenfest mit dem Liederkranz gefeiert. Im Jugendheim der Evangelischen Kirchengemeinde in der Alten Dorfstraße 45 gibt es kunstvoll gestaltete Ostereier zu sehen. Im nahegelegen Backhaus wird frisches Brot aus dem historischen Ofen verkauft.