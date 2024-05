Man sieht Polizeiautos, Straßenlaternen, das Café Kiost, einen Supermarkt, dazu eine Männerstimme, die auf die Melodie des Liedes „Oh, Champs-Élysées“, ursprünglich interpretiert von Joe Dassin, singt: „Wenn ich vor dem Norma steh’ und die Straße weitergeh’, die vielen Menschen warten seh’ vor der Postfiliale. Dann atme ich ein, oh wunderbar, die Polizei, tatütata, City Kebab ist wieder da. Es geht nicht besser. Ohhh, Ostendstraßée. Bei Regen, Wind und Sonnenschein fühl ich mich bei dir daheim“.

Der Stuttgarter Blogger Stgt Ost hat eine Hymne auf die Stuttgarter Ostendstraße veröffentlicht. Gesungen wird sie von dem Stuttgarter Musiker Nasim Kholti. Das Lied findet großen Anklang und wird auch öffentlich fleißig kommentiert.

„Das ist zu gut“, schreibt etwa Talyasmusic. Alexka ist ebenfalls begeistert: „Danke für den Ohrwurm.“ Frimfram_music findet: „Großartig. Eine musikalische Ode an Stuttgart-Ost.“ Unter anderem wird Nasim Kholti auch gelobt für seine französische Aussprache. Die Klimaliste „liebt“ den Song, aber „die Straße würde noch schöner ausschauen, „wenn unsere Pläne einer Fahrradstraße Wirklichkeit werden“. Wolfram Wulle erinnert sich auf englisch an „fabulous clubs like the Drehscheibe or Max & Moritz. Of course a stop at the beloved village cruiser tour 42er Gelenkbus“.

Was fehlt noch?

Manche ergänzen in ihren Kommentaren, was noch Erwähnung finden sollte oder was sie vermissen in dem Video, etwa die Trattoria L’Ulivo oder das Pilates-Studio, das es auf der Straße gibt.

In einem weiteren Video hat der Blogger Stgt Ost fünf Aussichtspunkte in Stuttgart Ost gepostet, unter anderem kommt die Heidehofstraße darin vor und das Bubenbad. Da die „Ostendstraße häufig die Champs-Élysée Stuttgarts genannt wird“, habe man sich zu diesem Song entschieden, erklärt der Blogger in seinem Post die Veröffentlichung.

Der Musiker Nasim veröffentlichte am Dienstag einen weiteren Song, dieses Mal über Bad Cannstatt: „Eigentlich heißt es ja Stuttgart bei Cannstatt“, schreibt er augenzwinkernd in seinem Post. So ist denn auch von der „Perle des Südens“ in dieser Hymne die Rede. „Meine erste WG war in Bad Cannstatt. Wer es einmal liebt, hört nie damit auf.“ Auch dieses Lied startete direkt durch und räumte nach einem Tag bereits über 3.600 Likes ab.