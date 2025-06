1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Dieb festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Ein 57-Jähriger hat am Donnerstag mutmaßlich ein Getränk aus einem Supermarkt in Stuttgart gestohlen. Als eine Mitarbeiterin in ansprach, zückte er ein Messer











Link kopiert



Ein 57 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt an der Ostendstraße in Stuttgart eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Der Mann hat laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr eine Getränkedose aus dem Regal genommen, sie vor Ort ausgetrunken und ist anschließend in Richtung Ausgang gegangen, ohne zu bezahlen.