Ostalbkreis Mann von zwei Rottweilern angegriffen und verletzt

Von red/dpa/lsw 27. August 2018 - 11:15 Uhr

Die Rottweiler hatten es auf den Cocker Spaniel des Mannes abgesehen (Symbolbild). Foto: dpa

Im Ostalbkreis ist ein Mann von zwei Rottweilern angegriffen worden. Offenbar hatten es die Hunde auf den Cocker Spaniel des 69-Jährigen abgesehen.

Ruppertshofen - Zwei Rottweiler haben bei Ruppertshofen (Ostalbkreis) einen Mann gebissen und unter anderem am Hals verletzt. Der 69-Jährige sei am Sonntag mit seinem Cocker Spaniel spazieren gegangen, als die beiden Hunde von einem vorbeifahrenden Pritschenwagen gesprungen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Dann attackierten die Tiere den Cocker Spaniel.

Der Besitzer des angegriffenen Hundes versuchte, die Rottweiler mit Fußtritten zu verjagen. Dabei wurde er von ihnen in Hände, Hals und Wange gebissen. Der 55 Jahre alte Besitzer der Rottweiler beendete den Angriff. Der 69-Jährige ließ sich in einem Krankenhaus behandeln, sein Hund wurde von einem Tierarzt versorgt. Gegen den Besitzer der Rottweiler wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.