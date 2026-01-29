1 Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zunächst gesperrt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Lkw-Anhänger kommt auf glatter Straße ins Schleudern, dann kommt es zum Zusammenstoß mit einem Bus. Neben dem Fahrer befinden sich darin nach ersten Erkenntnissen auch fünf Kinder.











Ein Lastwagenanhänger ist bei winterlichen Straßenverhältnissen im Ostalbkreis gegen einen Linienbus geprallt. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nahe Gschwend am Morgen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In dem Bus hätten sich auch fünf Kinder befunden, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben.