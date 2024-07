Ostalbkreis: Fünf Ermittlungsverfahren nach Stopp von Rechts-Konzert

1 Nachdem die Polizei ein Konzert von Rechtsextremen in Bopfingen aufgelöst hat, ermitteln nun die Behörden. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Zwei rechtsextreme Bands sollten auftreten - doch die Polizei verhinderte das Konzert in Bopfingen. Nachdem verbotene Symbole bei Teilnehmern gefunden wurden, ermitteln die Behörden weiter.











Nachdem die Polizei ein Konzert der rechten Szene in einem Gewerbegebiet in Bopfingen (Ostalbkreis) aufgelöst hat, ermitteln die Behörden gegen fünf Teilnehmer. Bei vier Personen wurden verbotene Symbole gefunden, in einem Fall ein verbotenes Butterfly-Messer, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mitteilte. Weitere Angaben zu den Symbolen machte er nicht.