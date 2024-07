Ostalbkreis: Drei Polizisten und fünf Verdächtige bei Einsatz verletzt

Mehrere Männer geraten im Ostalbkreis in einen Streit. Dann missachten sie Aufforderungen der Polizei - und diese wird von einer Frau attackiert.











Drei Polizisten und fünf Tatverdächtige sind bei einem Einsatz wegen einer Auseinandersetzung in Aalen (Ostalbkreis) leicht verletzt worden. Vier Männer seien am Sonntag aus zunächst unklaren Gründen in Streit geraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein 35-Jähriger soll dann nach Zeugenangaben mit einem rund 1,35 Meter langen Holzstock auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben. Ein Zeuge habe die Polizei gerufen.