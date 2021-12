1 Der Busfahrer verständigte die Beamten und fuhr direkt zur nächsten Polizeistation (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Im Bus Richtung Aalen hat ein betrunkener Mann mehrere Fahrgäste belästigt und versuchte auch einer 15-Jährigen an die Brust zu fassen.















Aalen - Ein Mann soll eine 15-Jährige in einem Bus nach Aalen (Ostalbkreis) sexuell belästigt haben. Der 37-Jährige pöbelte am Montagmittag mehrere Fahrgäste an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem soll er versucht haben, der 15-Jährigen an die Brust zu fassen. Die Jugendliche schlug dem Mann ins Gesicht. Fahrgäste mischten sich ein, der Busfahrer verständigte die Beamten und fuhr zum Polizeirevier. Da der betrunkene Mann den Bus nicht verlassen wollte, brachten die Beamten ihn heraus. Er beleidigte dabei die Einsatzkräfte, verblieb bis zum Abend in Gewahrsam und muss nun mit Anzeigen rechnen.