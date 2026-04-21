Ostalbkreis: Achtjährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

1 Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

In einer Kurve kommt eine Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. In diesem Moment kommt ihr ein anderes Fahrzeug entgegen, mit weitreichenden Folgen.











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Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein achtjähriges Mädchen. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen bei Bopfingen (Ostalbkreis) in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ihr Wagen am Montag mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.