Ost-Kongress: Grüne in Ostdeutschland: Wer gibt hier wen auf?

Lohnt es sich für die Grünen überhaupt noch, um Ostdeutschland zu kämpfen? Sie haben gar keine andere Wahl, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Es war eine überfällige Frage, die Grünen-Parteichef Felix Banaszak und dessen Stellvertreter Heiko Knopf in diesem Sommer aufwarfen. „Haben wir den Osten aufgegeben – oder der Osten uns?“, schrieben die Grünen-Politiker in einem Impulspapier. Am Wochenende hat nun der erste Ostkongress der Grünen stattgefunden. Dass die Partei zu so einer Veranstaltung einlädt, zeigt, dass die Grünen zumindest nicht aufgegeben haben. Doch umgekehrt ist die Frage offen. Und dabei geht es für die Partei um mehr, als mancher womöglich bisher realisiert hat.