Osnabrück: Betrunkener klettert auf Hochaltar und stiehlt Kunstobjekt

1 Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Diebstahls ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Kirchenraub am helllichten Tag: In Osnabrück hat ein stark alkoholisierter Mann eine hölzerne Lanze aus einer Kirche gestohlen - aus mehreren Metern Höhe.











Link kopiert



Am Sonntag ist es zu einem skurrilen Fall von Diebstahl in einer Osnabrücker Kirche gekommen. Ein Betrunkener hat den Hochaltar einer katholischen Kirche in Osnabrück erklommen und einen Kunstgegenstand entwendet. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag, wie die Polizei Osnabrück am Montag mitteilte. Der 37-Jährige sei kurz darauf festgenommen worden.