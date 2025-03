Oscars: Zoë Kravitz präsentiert im Kleid ihren nackten Po

Zoë Kravitz hat mit ihrem Kleid bei der Oscar-Party von "Vanity Fair" zwei Seiten von sich präsentiert - buchstäblich. Von vorne sah das Satin-Dress klassisch und classy aus: bodenlang, schwarz, eng, hochgeschlossen, langärmelig. Sobald sich die Schauspielerin umdrehte, zeigte sich allerdings ein anderes Bild.

Auf ihrer Rückseite präsentierte Kravitz fast ihren kompletten Po. Die Rückenpartie und ihre Po-Backen wurden nur durch durchsichtigen, schwarzen Netzstoff mit Perlenapplikationen bedeckt. Gekrönt wurde der mutige Rückenausschnitt mit einer seidenen Schleife, die am unteren Rücken prangte. Und ja, wenn sich unter diesem Kleid Unterwäsche befunden haben sollte, dann ist die berechtigte Frage, wo.

Den aufsehenerregenden Look komplettierte Kravitz mit einem tiefen Sleek-Bun, natürlichem Make-up, Silberschmuck, roten Nägeln und schwarzen Heels.

Zusammentreffen mit dem Ex

Die Wahl des aufregenden Kleides hatte vielleicht auch mit einer Person zu tun, die Kravitz bei der Party getroffen haben könnte: ihren Ex-Verlobten Channing Tatum (44). Die beiden haben sich nach drei gemeinsamen Jahren im Oktober 2024 getrennt. Erst vor wenigen Tagen war Tatum mit einer angeblich neuen Flamme im Arm im Rahmen einer Pre-Oscar-Party aufgetaucht und fotografiert worden. Dabei soll es sich um das 25-jährige Model Inka Williams handeln. Die Party soll Kravitz kurz nach dem Auftauchen ihres Ex-Freundes mit dem Model schnell verlassen haben, wie US-Medien berichteten.

Trotzdem soll zwischen Tatum und Kravitz alles gut sein. In einem im Februar veröffentlichen Interview mit "Elle" betonte die Regisseurin und Schauspielerin auch im Hinblick auf ihre gemeinsame Arbeit an ihrem Film "Blink Twice", dass sie "so dankbar" sei, "dass wir diese Reise gemeinsam machen durften." Weiter sprach sie in den höchsten Tönen von ihrem Ex-Freund und versicherte: "Ich liebe diese Sache, die wir zusammen gemacht haben, und ich habe ihn sehr gern."