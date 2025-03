Oscars: Mick Jagger sorgt für Standing Ovations

Mit dem Erklingen der ersten Takte von "Sympathy for the Devil" wusste das Oscar-Publikum schon, dass etwas Besonderes bevorstand. Was dann folgte, ließ selbst hartgesottene Hollywood-Stars in ehrfürchtiges Staunen verfallen: Überraschend betrat Rock-Legende Mick Jagger (81) die Oscar-Bühne, um den Preis für den "Besten Originalsong" zu präsentieren. Der Rolling-Stones-Frontmann war nicht offiziell angekündigt gewesen und sorgte entsprechend für offen stehende Münder.

"Ihr seid sehr freundlich, vielen Dank", sagte der Musiker mit einer Hand auf dem Herzen, als er die stehenden Ovationen des Publikums entgegennahm. Auch sein britischer Landsmann Elton John (77) konnte seine Überraschung nur schwer verbergen und tauschte mit seinem Ehemann David Furnish (62) erstaunte Blicke aus, wie die Fernsehbilder beweisen.

Jagger scherzt über Bob Dylan

Mit gewohnt spitzem Humor verband Jagger seine Rede mit einem liebevollen Seitenhieb auf einen anderen Musik-Veteranen: "Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis für den 'Besten Originalsong' überreichen zu dürfen. So sehr ich es auch genieße, ich war nicht die erste Wahl für diese Auszeichnung: Die Produzenten wollten eigentlich Bob Dylan dafür haben."

Mit dieser Bemerkung bezog sich Jagger auf das Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (29) in der Hauptrolle, das für acht Oscars nominiert war. "Bob wollte es nicht machen, weil er sagte, die besten Songs dieses Jahr seien offensichtlich in seinem Film. Bob meinte, sie sollten jemanden Jüngeren finden. Ich sagte: 'Ok, ich bin jünger! Ich bin jünger als Bob, ich mache es.' Also bin ich hier", so Jagger mit einem verschmitzten Lächeln. Und tatsächlich - der Rolling-Stones-Sänger ist mit seinen 81 Jahren immerhin zwei Jahre jünger als der 83-jährige Dylan.

Nach seinem humorvollen Einstieg überreichte Jagger den Oscar für den "Besten Originalsong" an "El Mal" aus dem Film "Emilia Pérez", geschrieben von Clement Ducol (43), Camille (46) und dem Regisseur Jacques Audiard (72).

Mit Freundin Melanie Hamrick auf Pre- und After-Partys

Für Jagger war der Oscar-Auftritt nicht der einzige Termin rund um die Oscars. Der Brite, der normalerweise selten auf roten Teppichen in Los Angeles zu sehen ist, besuchte auch das traditionelle Vorab-Dinner von Chanel und Charles Finch in der Polo Lounge des Beverly Hills Hotels. Natürlich in Begleitung seiner Partnerin Melanie Hamrick (37). Die beiden sind seit 2014 ein Paar und Eltern des achtjährigen Deveraux Jagger, das jüngste von Jaggers insgesamt acht Kindern.

Nach seinem Auftritt bei der Oscarverleihung feierte Jagger mit seiner Lebensgefährtin dann auch noch gemeinsam bei der legendären Oscar-Party von "Vanity Fair".