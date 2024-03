Oscars in Los Angeles: Moderator der Oscars: Jimmy Kimmel teilt gegen Ex-Präsident Trump aus

Bei den Oscars hat Moderator Jimmy Kimmel gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ausgeteilt. Der 56-Jährige las während der Show eine Nachricht vor, die Trump auf seinem Netzwerk Truth Social veröffentlicht hatte. „Ich habe gerade eine Rezension erhalten“, sagte Kimmel und zitierte dann. „"Gab es jemals einen schlechteren Gastgeber als Jimmy Kimmel bei den Oscars.“

Kimmel las dann noch etwas weiter aus den Beleidigungen vor und beendete seine Zusammenfassung mit „blablabla - make America great again“. „Sehen wir mal, ob Sie erraten können, welcher frühere Präsident das eben bei Truth Social gepostet hat?“, fragte Kimmel und bekam dafür viele Lacher aus dem Publikum.

„Danke, Präsident Trump. Danke fürs Zuschauen. Ich bin überrascht, dass Sie noch...“, sagte Kimmel und fragte dann in einem Wortwitz: „Isn't it passed your jail time?“ Eine Anspielung auf den Ausdruck „past your bedtime“, mit dem man ausdrückt, dass Kinder wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit ins Bett müssen, allerdings mit dem englischen Wort für Gefängnis. „Er konzentriert sich eben auf die wichtigen Sachen.“