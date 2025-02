Oscars : Das sind die Favoriten in den Big Five-Kategorien

Welche Stars und Filme machen das Rennen in den wichtigsten Oscar-Kategorien? Ein überraschender Beitrag hat inzwischen die Nase bei den Buchmachern vorne. Der Blick auf die Favoriten der "Big Five".

Sie gelten als die wichtigsten, prestigeträchtigsten Kategorien der jährlichen Oscars - die "Big Five". Nur drei Filme konnten sie bislang allesamt einheimsen - "Es geschah in einer Nacht", "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Das Schweigen der Lämmer". Ein vierter wird 2025 definitiv nicht hinzukommen: Weder "Der Brutalist" noch "Emilia Pérez" oder "Konklave" sind in allen fünf Sparten nominiert.

Doch welche Streifen und Schauspieler können sich in den einzelnen Kategorien der "Big Five" die größten Chancen ausrechnen? In den vergangenen Wochen haben sich die Favoriten teils massiv gewandelt, wie nicht zuletzt der Blick auf diverse Wettseiten zeigt. Sowohl "Emilia Pérez" als auch "Der Brutalist" hatten seit ihren Siegen bei den Golden Globes mit Kontroversen zu kämpfen, was womöglich den Weg für einen lachenden Dritten freigemacht haben könnte.

"Bester Film"

Mit 13 Nominierungen führt zwar "Emilia Pérez" das Feld an. Skandalträchtige Aussagen von Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón (52) und teils kritische Bewertungen der Trans-Community haben die Gewinnchancen des Musicals in der Königsdisziplin "Bester Film" aber rapide sinken lassen. Branchenseiten und Wettanbieter gleichermaßen sehen aber auch "Der Brutalist", "Konklave" und "A Complete Unknown" nicht zwangsläufig vorne. Stattdessen werden aktuell der Dramedy "Anora", die sich um eine junge Stripperin (Mikey Madison, 25) dreht, die besten Chancen eingeräumt.

"Beste Hauptdarstellerin"

Dieselbe Entwicklung zeichnet sich auch in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ab. Dass Karla Sofía Gascón hier triumphieren könnte, gilt inzwischen als quasi undenkbar. Aktuell deutet vieles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen "Anora"-Star Mikey Madison und "The Substance"-Comebackerin Demi Moore (62) hin. Für beide Frauen ist es die erste Oscar-Nominierung überhaupt, wenngleich Moore deutlich länger darauf warten musste. Ob ihr das womöglich einen leichten Vorteil verschafft?

"Bester Hauptdarsteller

Bei den Hauptdarstellern werden zwei Namen mit deutlichem Abstand zum restlichen Feld geführt. Obwohl es um den Einsatz von KI in "Der Brutalist" Diskussionen gab, mit deren Hilfe das Ungarisch von Adrien Brody (51) authentischer gemacht werden sollte, gilt der Schauspieler weiterhin als Favorit auf den Preis. Allzu sicher sollte er sich aber noch nicht sein - Timothée Chalamet (29) werden dank seiner überzeugenden Darbietung als Bob Dylan (83) im Biopic "A Complete Unknown" ebenfalls noch gute Chancen eingeräumt. Sollte Chalamet siegen, würde er Brody sogleich noch den Rekord als jüngster Gewinner in dieser Kategorie abluchsen.

"Beste Regie"

Bei den Globes hatte noch Brady Corbet (36) für "Der Brutalist" den Preis für die "Beste Regie" in Empfang nehmen dürfen. Womöglich könnte aber auf den letzten Metern vor den Academy Awards auch hier "Anora" vorbeiziehen. Diverse Wettanbieter sehen inzwischen Sean Baker (53) leicht vorne, die restlichen drei Mitstreiter rangieren derweil unter ferner liefen.

"Bestes adaptiertes Drehbuch" und "Bestes Original-Drehbuch"

Bezüglich der "Big Five" wird nicht zwischen adaptiertem und Original-Drehbuch unterschieden. Bei letztgenannter Sparte wird "Anora" favorisiert - somit darf sich der Streifen also gute bis sehr gute Chancen in vier der fünf Hauptkategorien ausmalen. Der Papst-Thriller "Konklave" liegt hingegen bei "Bestes adaptiertes Drehbuch" vorne - der Film von Edward Berger (54) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris (67).