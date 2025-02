Oscars: Aufstieg und Fall des Favoriten Emilia Pérez

1 Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña und Selena Gomez (v.l.n.r.): die Stars aus "Emilia Pérez". Foto: Corine Solberg/ddp/Sipa USA

Die Oscar-Hoffnungen von "Emilia Pérez" erlitten einen erheblichen Dämpfer, als alte Tweets von Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón entdeckt wurden. Der tiefe Fall des einstigen Favoriten.











Link kopiert



Jacques Audiards (72) Gangster-Musical "Emilia Pérez" galt noch vor einem Monat als einer der größten, wenn nicht der größte Oscar-Favorit. 13 Nominierungen konnte das Werk mit den Stars Zoe Saldaña (46) und Selena Gomez (32) in bedeutenden Rollen einheimsen. Das stellt für einen nicht-englischsprachigen Film einen absoluten Rekord dar. Bislang lagen in dieser Hinsicht Ang Lees (70) "Tiger and Dragon" sowie "Roma" von Alfonso Cuarón (63) mit jeweils zehn Nominierungen vorne.