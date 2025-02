Am 2. März gehen in Los Angeles die 97. Academy Awards über die Bühne. Wer sind die Favoriten? Ein Überblick.

Thriller, Filmmusicals, Horror, Dramen und Science-Fiction: Bei den Oscars konkurriert eine bunte Mischung um den Spitzenpreis als bester Film. Auch deutsche Produktionen haben Chancen. Das sollte man über die 97. Academy Awards wissen:

Die Gala in TV und Streaming

Wer dabei sein will, muss sich die Nacht um die Ohren schlagen. Pro Sieben überträgt die Verleihung der Academy Awards live aus Los Angeles – schon zum 27. Mal. Vom Roten Teppich moderiert wieder Steven Gätjen. Der Sender steigt ab 23.45 Uhr am Sonntag deutscher Zeit ein. Die eigentliche Gala beginnt um 1 Uhr und dauert bis etwa 5 Uhr morgens.

Neben Pro Sieben zeigt erstmals auch Disney+ die Oscar-Show in Deutschland. Der Streamingdienst überträgt mit Beginn der Gala in Los Angeles ab 1 Uhr live in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wer ist nominiert?

Rein zahlenmäßig liegen bei der 97. Oscarvergabe der Musical-Thriller „Emilia Pérez“, das Drama „Der Brutalist“ und das Musical „Wicked“ vorn. Die französische Produktion „Emilia Pérez“ wurde 13 Mal nominiert, „Der Brutalist“ und „Wicked“ jeweils zehn Mal. Mit je acht Gewinnchancen folgen der Vatikan-Thriller „Konklave“ und das Bob-Dylan-Biopic „Like A Complete Unknown“.

In den Schauspiel-Sparten gehören Adrien Brody, Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Cynthia Erivo, Demi Moore, Ariana Grande, Felicity Jones, Isabella Rossellini und Zoe Saldaña zu den Nominierten.

Deutsche Talente mit Chancen

Das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof tritt für Deutschland in der Sparte International Feature Film an. Der heimlich gedrehte Film handelt von den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und konnte daher für das Land ins Rennen gehen.

Der Film „Konklave“ des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger um Intrigen bei der Wahl eines Papstes ist einer von zehn Anwärtern in der Topsparte Bester Film. Dazu kommen sieben weitere Nominierungen, etwa für die Filmmusik und das Kostümdesign.

Zwei Oscars hat der deutsche Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer schon – für „Blade Runner 2049“ und „Dune: Part One“. Der 59-jährige Schwabe sollte wieder eine Dankesrede parat haben. Für seine Mitarbeit an „Dune: Part Two“ gilt er als Oscar-Favorit.

Viele Favoriten – Spannung bis zum Ende

Seit Monaten werden Filmpreise vergeben, viele gelten als Vorboten für die Oscars. So setzt die Branche auf die Golden-Globe-Gewinnerin Demi Moore (62) mit ihrer spektakulären Darbietung einer nach Jugend lechzenden Schauspielerin in dem Horror-Thriller „The Substance“.

Lange war auch die Spanierin Karla Sofía Gascón Favoritin, die in „Emilia Pérez“ einen mexikanischen Kartellboss spielt, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. Sie ist als erste Transfrau für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert. Doch dann kamen frühere Tweets von Karla Sofía Gascón ans Licht, die Rassismus, Islamfeindlichkeit und bösartige Kritik an Kolleginnen enthielten – statt im Rampenlicht steht sie nun in der Kritik.

Bei den Männern haben Globe-Preisträger Adrien Brody (als Holocaust-Überlebender in „The Brutalist“) und Timothée Chalamet (als junger Bob Dylan in „Like A Complete Unknown“) gute Karten. Zu den Regie-Favoriten zählt Sean Baker mit seiner Tragikomödie „Anora“ um eine Sexarbeiterin (Mikey Madison), die sich in einen russischen Oligarchen-Sohn verliebt.