Oscars 2025: So soll Gene Hackman geehrt werden

Gene Hackman (1930-2025) soll bei den 97. Academy Awards in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ganz besondere Weise geehrt werden. Sein ehemaliger Co-Star Morgan Freeman (87) soll dem kürzlich verstorbenen zweifachen Preisträger bei der Verleihung Tribut zollen. Das berichtet das Klatschportal "TMZ" und beruft sich auf die Familie des verstorbenen Schauspielers.

Bei der besonderen Hommage soll es sich um eine Erweiterung des traditionellen In-Memoriam-Einspielers handeln. Genauere Informationen gibt es noch nicht. Die Familie des verstorbenen Schauspielstars soll bei der Zeremonie nicht anwesend sein.

Gene Hackman und Morgan Freeman standen 1992 für den Clint-Eastwood-Film "Erbarmungslos" vor der Kamera. Für den Film erhielt Hackman 1993 seinen zweiten Oscar, nachdem er 1972 bereits für "French Connection - Brennpunkt Brooklyn" gewonnen hatte. Insgesamt war er noch drei weitere Male für den Goldjungen nominiert - 1968 für "Bonnie und Clyde", 1971 für "Kein Lied für meinen Vater" und 1989 für "Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses".

Im Jahr 2000 arbeiteten Hackman und Freeman für den Thriller "Under Suspicion - Mörderisches Spiel" erneut zusammen. Es war eines von Hackmans letzten Filmprojekten, bevor er sich 2004 aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Mysterium um Tod von Gene Hackman und Ehefrau

Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa (1961-2025) sowie einer ihrer drei Hunde wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden. Die Umstände des Todes sind bisher unklar. Sicher ist, dass sie wohl schon länger in dem Anwesen lagen. Die Leichen sollen bereits Zeichen der Mumifizierung an Händen und Füßen gezeigt haben. Es gebe keine Spuren einer äußerlichen Gewalteinwirkung, dennoch stuften die Ermittler den Fall als "verdächtig" ein. Laut Medienberichten könnten Daten von Hackmans Herzschrittmacher den 17. Februar als Todesdatum ausmachen - also rund neun Tage, bevor die Leichen entdeckt wurden.