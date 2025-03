Oscars 2025: So sind Cineasten live in Hollywood dabei

Welche Schauspielerin wird als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet? Welcher Film wird als der beste geehrt? Am Sonntag werden zum 97. Mal die Academy Awards verliehen. So können Filmfans die Oscarverleihung mitverfolgen.

Wer 2025 die Oscarverleihung live anschauen möchte, sollte nachsehen, ob noch genügend Kaffee im Haus ist. Die diesjährigen Academy Awards finden zwar am heutigen 2. März statt, aufgrund der Zeitverschiebung ist die Zeremonie aber erst in der Nacht auf den Montag in Deutschland zu sehen. So sind Filmfans live bei der 97. Verleihung der Oscars dabei.

Oscars ganz klassisch im TV verfolgen

Im TV überträgt ProSieben am 2. März ab 23:40 Uhr. Moderator Steven Gätjen (52) zeigt dann zunächst wie gewohnt Eindrücke vom roten Teppich, über den wieder unzählige Hollywoodstars schreiten werden. Direkt im Anschluss an das Red-Carpet-Schaulaufen soll es gegen 01:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf den 3. März mit der Gala losgehen. Für die Übertragung der 97. Verleihung der Oscars setzt der Sender rund drei Stunden an.

97. Oscars: Mehrere Streaming-Alternativen

Wer das Film- und Promispektakel hingegen lieber streamen möchte, kann auf mehrere Alternativen zurückgreifen. So zeigt unter anderem der Streamingdienst Disney+ ab 01:00 Uhr die Verleihung aus dem Dolby Theatre in Hollywood live in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auch bei Joyn werden am Sonntag und Montag die Academy Awards gezeigt. Über den hauseigenen Streamingdienst von ProSieben können Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am 2. März ab 22:30 Uhr einschalten. Hier gibt es ebenfalls zunächst Gätjen und den Red Carpet zu sehen, bevor dann um 01:00 Uhr nachts die Gala beginnt.

Filmfans können daneben auch über TV-Streaming-Portale wie Zattoo oder Waipu.tv live dabei sein. Über derartige Dienste lassen sich in der Regel gegen eine monatliche Gebühr auch die laufenden TV-Programme deutscher Privatsender, wie eben ProSieben, abrufen.

Was wird bei den diesjährigen Academy Awards geboten?

Durch die 97. Oscars wird US-Kult-Talker Conan O'Brien (61) führen. Unzählige für einen Preis vorgeschlagene und auch viele weitere Stars werden zu dem Event erwartet. Verliehen werden die Awards ebenfalls von großen Namen - darunter Sterling K. Brown (48), Willem Dafoe (69), Ana de Armas (36), Ben Stiller (59), Goldie Hawn (79), Selena Gomez (32) und Oprah Winfrey (71). Daneben soll es unter anderem Auftritte von den für "Wicked" nominierten Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) sowie von Doja Cat (29) oder auch Queen Latifah (54) geben.

Bei den Oscars geht Mohammad Rasoulof (52) in der Kategorie "Bester internationaler Spielfilm" mit "Die Saat des heiligen Feigenbaums" für Deutschland ins Rennen. Der im deutschen Wolfsburg geborene Regisseur Edward Berger (54) hat mit "Konklave" zudem Chancen, für den besten Film ausgezeichnet zu werden. Er müsste sich allerdings gegen den von vielen favorisierten "Anora", "Der Brutalist", "A Complete Unknown", "Dune: Part Two", "Emilia Pérez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" und "Wicked" durchsetzen.

Entgegen einiger Forderungen wurden die Oscars nicht aufgrund der verheerenden Brände in Los Angeles abgesagt. Lediglich die Bekanntgabe der Nominierungen war im Januar verschoben worden. Vor dieser kündigten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang an, dass die Awards teilweise im Zeichen der Feuer stehen sollen. Kramer und Yang erklärten kürzlich in einem Schreiben an die Mitglieder, das vom Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" veröffentlicht wurde: "Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wird die Arbeit gewürdigt, die uns als globale Filmgemeinschaft verbindet, und es werden diejenigen anerkannt, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben." Weiter hieß es unter anderem: "Wir werden über die jüngsten Ereignisse nachdenken und gleichzeitig die Stärke, die Kreativität und den Optimismus hervorheben, die Los Angeles und unsere Branche ausmachen."