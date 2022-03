25 Drei Schauspielerinnen, alle für einen Oscar nominiert: Jessica Chastain in Metallic, Ariana DeBose in Gelb und Kristen Stewart in Elfenbein (von links). Foto: Imago/AFP

Die Academy Awards sind der Höhepunkt und Abschluss von Hollywoods „Award Season“. Von den kleineren Preisverleihungen kann man modisch schon Tendenzen für die Nacht der Nächte sehen.















Die klassische „Award Season“ (etwas holprig mit „Preisverleihungssaison“ zu übersetzen) der US-amerikanischen Filmindustrie beginnt im Januar mit den Golden Globes und endet mit dem Höhepunkt Ende Februar oder März: Den Academy Awards oder Oscars. Dazwischen ist die A-Riege Hollywoods praktisch jedes Wochenende auf einem anderen Event, schmeißt sich in ein anderes Abendkleid oder bindet sich eine andere Fliege zum Smoking um.

Die größten Oscar-Momente aller Zeiten

Im vergangenen Jahr musste die „Award Season“ coronabedingt weitgehend ausfallen und wurde von oft unbeholfen wirkenden digitalen Preisverleihungen ersetzt, die den spröden Charme einer Zoom-Konferenz verströmten – viele Schauspielerinnen und Schauspieler nahmen ihre Auszeichnungen vom heimischen Sofa aus entgegen.

Der Glamour kommt zurück

In diesem Jahr soll es wieder mehr Glamour geben – vor allem bei den Oscars am 27. März, die nicht umsonst als Nacht der Nächte gelten. Auch die kleineren Preisverleihungen wie der „Critics Choice Award“ oder die „Screen Actors Guild Awards“ hatten einen roten Teppich.

Und wenn man sich diese aufmerksam anschaut, bekommt man einen Hinweis darauf, was modisch für die Oscars 2022 zu erwarten ist. Erfahrungsgemäß legen die meisten Schauspielerinnen für die Academy Awards noch einmal eine Schippe drauf, aber Tendenzen für die Nacht der Nächte kann man schon an den Roben ablesen, die Kristen Stewart, Nicole Kidman oder Jessica Chastain bei den kleineren Preisverleihungen trugen.

Oscars 2022 – wo kann man die nominierten Filme sehen?

In dieser „Award Season“ kehrte Pink zurück auf den roten Teppich. Viele Schauspielerinnen trugen Roben in Metallic, aber auch Weiß, Creme oder Elfenbein wurden gerne genommen. Einige Stars nutzen die „Award Season“ auch, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen und kamen in Gelb und Blau zu den Preisverleihungen. Bei den Herren setzte sich ein Trend der vergangenen Jahre fort: Immer mehr Männer zeigen Mut zur Farbe und peppen den klassischen Schwarz-Weiß-Look aus Smoking und Hemd mit bunten Versionen auf. Und dass Frauen nicht zwangsläufig im Kleid vor die Fotografen treten müssen, bewiesen Jessica Chastain oder Halle Berry: Sie trugen Anzug.

Eine modische Prognose für die Oscars 2022 wagen wir in unserer Bildergalerie!