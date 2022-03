1 Die begehrten Trophäen werden im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Foto: imago images/Xinhua/Li Rui

Der Oscar gilt als der wohl wichtigste internationale Filmpreis. Seit 1929 verleiht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Preise in 23 Kategorien. Die Preisverleihung in Los Angeles ist traditionell eine glamouröse Gala. Im vergangenen Jahr fand sie aber, mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie, im Freien und in einem deutlich kleineren Rahmen statt. Dieses Jahr soll nun alles wie gewohnt am 27. März ablaufen.

Als Favorit geht der Netflix-Western „The Power of the Dog“ ins Rennen. Stolze zwölf Nominierungen kann das Drama, das sich mit den gescheiterten Identitätsentwürfen vorgeblich harter Hunde beschäftigt, vorweisen.

Aber auch andere Produktionen konnten in der Vorauswahl überzeugen. So ist der Science-Fiction-Film „Dune“ in zehn Kategorien nominiert und die Filme „Belfast“ und „West Side Story“ in jeweils sieben. Sie wollen sich vor der Preisverleihung ein eigenes Bild machen?

Die komplette Liste aller Nominierungen finden Sie hier:

Bester Film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Bester Schauspieler

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, tick ... Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, Macbeth

Beste Schauspielerin

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, Frau im Dunkeln

Penélope Cruz, Parallele Mütter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Bester Nebendarsteller

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Beste Nebendarstellerin

Jessie Buckley, Frau im Dunkeln

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Beste Regie

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Bestes adaptiertes Drehbuch

CODA

Drive My Car

Dune

Frau im Dunkeln

The Power of the Dog

Bestes Original-Drehbuch

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

Der schlimmste Mensch der Welt

Bester Dokumentarfilm

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Bester animierter Spielfilm

Encanto

Flee

Luca

Die Mitchells gegen die Maschinen

Raya und der letzte Drache

Bester internationaler Spielfilm

Drive My Car (Japan)

Flee (Dänemark)

The Hand of God (Italien)

Lunana (Bhutan)

Der schlimmste Mensch der Welt (Norwegen)

Beste Kinematografie

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Macbeth

West Side Story

Beste Filmbearbeitung

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, tick ... Boom!

Beste Musik (Originalmusik)

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallele Mütter

The Power of the Dog

Beste Musik (Originalsong)

„Be Alive”, „King Richard”, Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

„Dos Oroguitos”, „Encanto”, Lin-Manuel Miranda

„Down to Joy”, „Belfast”, Van Morrison

„No Time To Die”, „Keine Zeit zu sterben”, Billie Eilish, Finneas O’Connell

„Somehow You Do“, „Four Good Days“, Diane Warren

Bestes Produktionsdesign

Dune

Nightmare Alley

The Power

Macbeth

West Side Story

Bestes Kostümdesign

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Bestes Haar- und Make-up

Der Prinz aus Zamunda 2

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Bester Ton

Belfast

Dune

Keine Zeit zu sterben

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Visual Effects

Dune

Free Guy

Keine Zeit zu sterben

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Bester Live-Action-Kurzfilm

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Bester animierter Kurzfilm

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

