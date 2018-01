Oscars 2018 Ludwigsburger Filmabsolventen sind nominiert

Von red/dpa 23. Januar 2018 - 18:54 Uhr

Jan Lachauer (links) und Jakob Schuh mit dem Publikumspreis des Kinderfilmfestes München. Foto: dpa

Jakob Schuh und Jan Lachauer sind mit ihrem animierten Kurzfilm „Revolting Rhymes“ für einen Oscar nominiert. Die beiden Regisseure sind Absolventen der Ludwigsburger Filmhochschule.

München - Die beiden deutschen Regisseure Jakob Schuh und Jan Lachauer freuen sich über ihre Nominierung für den Oscar in der Kategorie „Animierter Kurzfilm“. „Es ist uns eine Ehre“, sagte Lachauer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Ihr Zeichentrickfilm „Revolting Rhymes“ („Es war einmal...nach Roald Dahl“) ist als einer von fünf Kandidaten nominiert worden, wie die Oscar-Akademie mitteilte. „Die Aufmerksamkeit für den Film ist natürlich toll“, sagte Schuh.

Schneewittchen, Rotkäppchen und der böse Wolf

In dem von der britischen Firma Magic Light Pictures produzierten Animationsfilm treffen bekannte Märchenfiguren wie Schneewittchen, Rotkäppchen und der böse Wolf aufeinander. Bei der Oscar-Verleihung Anfang März wollen die beiden Regisseure ihr Werk noch einmal feiern. „Egal wie die Verleihung ausfällt“, sagte Schuh.

Der beiden Münchner Regisseure Schuh und Lachauer studierten an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Beide waren jeweils schon einmal für Kurzfilm-Oscars nominiert, aber bei den Verleihungen leer ausgegangen.