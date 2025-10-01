Oscarpreisträger spielt Bösewicht: Jeremy Irons verstärkt Highlander-Cast

Oscarpreisträger Jeremy Irons hat für das "Highlander"-Remake zugesagt. Der 77-Jährige spielt den Anführer eines Geheimbundes, der die Unsterblichen als Bedrohung sieht.
Das "Highlander"-Remake, das von Amazon MGM Studios und United Artists produziert wird, bekommt einmal mehr prominente Verstärkung: Oscarpreisträger Jeremy Irons (77) hat seine Zusage für eine zentrale Rolle gegeben, wie zumindest der "The Hollywood Reporter" berichtet. Der britische Charakterdarsteller wird damit zum zweiten Gegenspieler neben Dave Bautista (56) in der Neuauflage des Kultklassikers von 1986.