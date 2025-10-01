Oscarpreisträger spielt Bösewicht: Jeremy Irons verstärkt Highlander-Cast

Oscarpreisträger Jeremy Irons hat für das "Highlander"-Remake zugesagt. Der 77-Jährige spielt den Anführer eines Geheimbundes, der die Unsterblichen als Bedrohung sieht.

Das "Highlander"-Remake, das von Amazon MGM Studios und United Artists produziert wird, bekommt einmal mehr prominente Verstärkung: Oscarpreisträger Jeremy Irons (77) hat seine Zusage für eine zentrale Rolle gegeben, wie zumindest der "The Hollywood Reporter" berichtet. Der britische Charakterdarsteller wird damit zum zweiten Gegenspieler neben Dave Bautista (56) in der Neuauflage des Kultklassikers von 1986.

Irons übernimmt dem Bericht zufolge die Rolle des Anführers eines Geheimbundes namens "The Watchers" - einer Organisation, die die Unsterblichen beobachtet und in ihnen eine Gefahr für die Menschheit sieht. Diese mysteriöse Figur agiert aus dem Schatten heraus und könnte sich als ebenso gefährlich erweisen wie der Hauptschurke Kurgan, den Bautista verkörpert.

Hochkarätige Besetzung rund um Henry Cavill

Die Neuverfilmung wartet mit einem beeindruckenden Ensemble auf: Henry Cavill (42) spielt den mittelalterlichen schottischen Highlander Connor MacLeod, der entdeckt, dass er ein unsterblicher Krieger ist. An seiner Seite stehen Russell Crowe (61) als sein Mentor und Schwertkämpfer Ramirez sowie Karen Gillan (37) als MacLeods sterbliche schottische Ehefrau. Die Regie übernimmt Chad Stahelski (57), der bereits mit der "John Wick"-Reihe seine Expertise für spektakuläre Action-Inszenierungen unter Beweis gestellt hat.

Der Drehbeginn, der ursprünglich für Ende September oder Anfang Oktober 2025 angesetzt war, musste nach hinten verlegt werden. Grund dafür ist eine Verletzung am Fuß, die sich Cavill während der Vorbereitungen zur Rolle zugezogen hat. Die Produktion soll nun Anfang 2026 beginnen, wie ebenfalls "The Hollywood Reporter" meldet.

"Highlander" mit Christopher Lambert (68) in der Hauptrolle avancierte, auch dank der Musik von Queen, Ende der 1980er Jahre zu einem Kultfilm, der mehrere Fortsetzungen nach sich zog. In einer Fernsehserie spielte Adrian Paul (66) Connor MacLeods Verwandten Duncan MacLeod.