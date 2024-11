Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg: Instrumentenbauer sind wahre Alleskönner

4 Ben Oelke testet, ob die Orgelpfeife auch gut klingt. Die Tonhöhe ist durch die Länge vorgegeben. Foto:

Ein Instrument zu spielen, erfordert einiges an Fingerfertigkeit. Nicht minder anspruchsvoll ist es, Instrumente herzustellen. Die besten Junggesellen Deutschlands haben an der Ludwigsburger Oscar-Walcker-Schule ihr Können als Instrumentenbauer gezeigt.











Link kopiert



Ruhig liegt die Oscar-Walcker-Schule an diesem Morgen im Novembersonnenschein. Doch in den Werkstätten herrscht Spannung in Verbindung mit äußerst konzentriertem Arbeiten. Neun junge Frauen und Männer sind aus dem Norden, Westen, Osten und Süden Deutschlands angereist, um ihre Kunstfertigkeit in ihrem Handwerk unter Beweis zu stellen und den Titel eines Deutschen Meisters zu erringen. In ihren Bundesländern gehören sie schon zu den besten Gesellen ihres Jahrgangs. Wer ihnen bei der Arbeit zuschaut, bekommt eine Ahnung davon, wie viel Präzision nötig ist, damit die Orgel, die Geige, das Fagott oder die Trompete am Ende richtig schön klingen.