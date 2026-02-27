Oscar-Verleihung: Demi Moore, Javier Bardem und Chris Evans verteilen Preise

Das Staraufgebot für die Oscar-Gala am 15. März wächst: Demi Moore, Javier Bardem und Chris Evans werden als Presenter auf der Bühne stehen. Die Academy gab außerdem weitere prominente Namen für die von Conan O'Brien moderierte Show bekannt.

Gut zwei Wochen vor der 98. Oscar-Verleihung nimmt die Show immer mehr Gestalt an. Wie die Academy am Donnerstag via X bekannt gab, werden Demi Moore (63), Oscarpreisträger Javier Bardem (56) und Chris Evans (44) bei der Gala am 15. März als sogenannte Presenter auf der Bühne stehen und Trophäen überreichen. Neben dem prominenten Trio wurden auch Newcomerin Chase Infiniti (25), Maya Rudolph (53) und Kumail Nanjiani (47) als weitere Helfer benannt.

Für Moore ist es eine Rückkehr auf die Oscar-Bühne ohne den Druck des vergangenen Jahres: 2025 war sie für ihre Rolle im Horrorfilm "The Substance" als beste Hauptdarstellerin nominiert gewesen, unterlag dann aber Mikey Madison (26). Madison wiederum wurde bereits zuvor als Presenterin angekündigt - gemeinsam mit den weiteren Gewinnern des Vorjahres Adrien Brody (52), Kieran Culkin (43) und Zoe Saldaña (47).

Infiniti trotz fehlender Nominierung auf der Bühne

Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Auftritt von Chase Infiniti auf sich ziehen. Die Nachwuchsschauspielerin gab ihr Kinodebüt in "One Battle After Another", dem mit 13 Nominierungen zweitmeist nominierten Film des Jahres. Dass sie selbst überraschend nicht in der Kategorie beste Hauptdarstellerin berücksichtigt wurde, sorgte in der Branche für Verwunderung.

Die Produzenten der Show kündigten an, in den kommenden Wochen weitere Presenter bekannt zu geben. Comedian Conan O'Brien (62) moderiert die Zeremonie zum zweiten Mal in Folge.

Die Favoriten der diesjährigen Verleihung

Als großer Favorit geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama "Sinners" mit 16 Nominierungen ins Rennen. Dahinter folgen "One Battle After Another" mit 13 sowie "Frankenstein", "Marty Supreme" und das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" mit jeweils neun Nennungen. Acht Nominierungen erhielt das Shakespeare-Drama "Hamnet". Um den Oscar als beste Hauptdarstellerin konkurrieren in diesem Jahr Jessie Buckley, Rose Byrne, Renate Reinsve, Emma Stone und Kate Hudson. Bei den Männern sind Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura nominiert.