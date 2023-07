Oscar-Paret-Schule in Freiberg/Neckar

29 Schulleiter René Coels hat alle Hände voll zu tun. Der Umzug der OPS hat begonnen. Foto: Simon Granville

Etwa 1500 Schüler, 150 Lehrer, drei Schularten unter einem Dach: die OPS in Freiberg am Neckar ist eine besondere Schule. Nun zieht der ganze Tross um. Der Neubau kostet rund 87 Millionen Euro.









René Coels steht vor dem Eingang der Oscar-Paret-Schule (OPS) in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Und er strahlt. Sein Gemütszustand sei „momentan entspannt“. Das nimmt man dem Schulleiter ab, wenn man ihn so sieht. Dabei hätte er eigentlich jede Menge Gründe, es nicht zu sein. Denn eine komplette Schule umzuziehen, das macht man schließlich nicht alle Tage. „Und ein bisschen mehr als ein Hausstand ist es auch“, sagt Coels und grinst. Dass das maßlos untertrieben ist, weiß er wohl.