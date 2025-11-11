Oscar Isaac: Star Wars-Comeback? Schauspieler hat eine Bedingung

Oscar Isaac hat in einem Interview verraten, dass er erneut in die Rolle des Poe Dameron schlüpfen würde. Wenn sich Disney nicht dem Faschismus beugt, dann sei er bereit für Gespräche über eine mögliche Rückkehr ins "Star Wars"-Universum, so der Schauspieler.

Oscar Isaac (46) würde in das "Star Wars"-Universum zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung. In einem Interview mit "GQ" sprach der Schauspieler über "Star Wars" und erklärte, dass er momentan nicht daran interessiert sei, mit Disney zusammenzuarbeiten. "Aber wenn sie das irgendwie hinbekommen und sich nicht dem Faschismus beugen, wäre das großartig", sagte Isaac. "Wenn das passiert, dann wäre ich offen für ein Gespräch über 'Star Wars' oder viele andere Dinge", fügte er hinzu. Der Schauspieler verkörperte in der neuen "Star Wars"-Trilogie den X-Wing-Piloten Poe Dameron.

Das "GQ"-Magazin merkte an, dass das Gespräch mit Isaac zwei Tage nach der Suspendierung von Jimmy Kimmel (57) stattfand. Dessen Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" wurde vom Programm genommen, nachdem Kimmel sich über den Tod von Charlie Kirk geäußert hatte. Einige Tage später feierte Kimmel sein Comeback auf dem US-Sender ABC, der zu Disney gehört.

Lob an seine Co-Stars

Isaac sprach im Jahr 2020 über die Dreharbeiten an der neuen Trilogie und lobte seine Kollegen. "Ich habe die Herausforderung dieser Filme genossen und es hat mir großen Spaß gemacht, mit einer riesigen Gruppe unglaublicher Künstler, Schauspieler und all den anderen Leuten zusammenzuarbeiten", erzählte er damals dem Branchenblatt "Deadline".

Im August führte er ein Interview mit "Variety" und sprach erneut über "Star Wars". Auf die Frage, ob er als Poe Dameron zurückkehren würde, antwortete er: "Ja, ich wäre wieder bei 'Star Wars' dabei, wenn es etwas Gutes damit zu tun gäbe."