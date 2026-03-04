Oscar-Hoffnung Blood & Sinners: Was macht das Erfolgsduo Ryan Coogler und Michael B. Jordan so stark?

Ryan Coogler und Michael B. Jordan wollen mit "Blood & Sinners" die diesjährigen Oscars aufmischen. Dass es das Zeug dazu hat, bewies das Duo schon vor sieben Jahren.
Geschichte haben Ryan Coogler (39), Michael B. Jordan (39) und alle weiteren an der Horror-Sensation "Blood & Sinners" beteiligten Personen längst geschrieben. 16 Nominierungen bei einer Oscarverleihung, das gab es in der fast 100 Jahre währenden Geschichte der Academy Awards noch nie. Die Wucht, mit der die raffinierte Mischung aus Vampirstreifen und historischer Gesellschaftskritik Leinwand, Fanherz und Oscar-Academy eroberte, ist wahrlich bemerkenswert. Dass Coogler und Jordan ein Dreamteam der Traumfabrik bilden, ist derweil schon seit über zehn Jahren verbrieft.