Oscar-Countdown: Conan OBrien rollte den roten Teppich aus

Vier Tage vor der Oscar-Gala wurde in Hollywood schon der rote Teppich ausgerollt. Gastgeber Conan O'Brien sprach bei einer Pressekonferenz über Erinnerungen an seinen Vater. Zugleich beobachten die Sicherheitsbehörden die Lage nach einer FBI-Warnung mit erhöhter Wachsamkeit.
Hollywood macht sich bereit: Vier Tage vor der 98. Oscarverleihung haben Mitarbeiter am Dolby Theatre gemeinsam mit Conan O'Brien (62) den roten Teppich ausgerollt. Der Moderator nutzte den Termin auch für einen persönlichen Rückblick. Bei einer Pressekonferenz mit dem Kreativteam der Show sprach er über seinen verstorbenen Vater und über gemeinsame Fernsehabende mit Johnny Carson (1925-2005).