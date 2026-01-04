Oscar-Anwärter von Paul Thomas Anderson: One Battle After Another räumt vier Preise bei den NSFC-Awards ab

Das Action-Drama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson wurde von der National Society of Film Critics zum besten Film 2025 gekürt. Bei der 60. Preisverleihung der renommierten Kritikervereinigung sahnte das Werk insgesamt vier Auszeichnungen ab.
Das rasante Action-Drama "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) hat bei der National Society of Film Critics (NSFC) groß abgeräumt. Die renommierte Kritikervereinigung kürte das Werk zum besten Film des Jahres 2025, wie laut Branchenseite "Deadline" aus den Ergebnissen der Abstimmung hervorgeht.