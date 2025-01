Debütstaffel ab 23. Januar bei Disney+ Krimi-Serie "High Potential": Sherlock Holmes in Putzhandschuhen

Mit Lolli, Charme und Putzeimer: In "High Potential" entpuppt sich eine Reinigungskraft als polizeiliches Naturtalent. In den USA kommt die neue Krimiserie mit Kaitlin Olson in der Hauptrolle bestens an.