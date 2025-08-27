Ortswechsel für TV-Star: Darum ist Verona Pooth nach Dubai gezogen

TV-Star Verona Pooth hat eine neue Heimat gefunden. Die Moderatorin ist nach Dubai gezogen. In "Bunte" hat sie über die Gründe für den Ortswechsel gesprochen.
Verona Pooth (57) ist ins Ausland gezogen. Wie "Bunte" berichtet, hat es sie mit ihrem Mann Franjo Pooth (56) und Sohn Rocco (14) nach Dubai verschlagen. Dorthin verreist die Familie bereits seit Jahren regelmäßig. Der TV-Star sagte dem Magazin: "Für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, mein Leben umzustellen. Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche." Ihre Kinder würden sie im Grunde nur arbeitend kennen, erklärt die 57-Jährige.