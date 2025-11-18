Ortstermin in der Cranko-Schule: Was bewegt den Tanz, Tadeusz Matacz?

Tadeusz Matacz verabschiedet sich als Direktor der Cranko-Schule in den Ruhestand. Beim Ortstermin unserer Zeitung gab er Einblick in seine Arbeit, die Talente entfaltet und schützt.
Wenn Tadeusz Matacz, der Direktor der John-Cranko-Schule, zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, dann kann er auf mehr als 25 sehr erfolgreiche Jahre an der Spitze der Stuttgarter Talentschmiede für den Ballettnachwuchs zurückblicken. Das wäre eigentlich Anlass für ein rauschendes Abschiedsfest auf großer Bühne. Doch die überlässt der aus Polen stammende Pädagoge bis zum Schluss in gewohnter Bescheidenheit lieber seinen Schülerinnen und Schülern.