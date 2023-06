5 Ein Sachverständiger soll nun klären,wieso der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Warum ein 66-jähriger Autofahrer am Dienstag in Althütte auf die Gegenfahrbahn geriet, soll ein Sachverständiger klären. Ein 84-Jähriger starb bei dem Unglück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Ortsdurchfahrt von Althütte (Rems-Murr-Kreis) ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 84 Jahre alter Mann starb. Nach den Ermittlungen der Polizei war ein 66-jähriger Autofahrer von Klaffenbach kommend auf der Hauptstraße gefahren und in einer Kurve aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er seitlich mit dem Ford des 84-Jährigen zusammen, fuhr dann einige Meter weiter und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Ford prallte noch gegen ein geparktes Auto.