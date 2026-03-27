Die Tat hatte vergangenes Jahr für Entsetzen gesorgt: Eine Seniorin wird in ihrem Haus sexuell missbraucht und getötet. Das Landgericht fällt nun das Urteil.
Ein junger Mann bricht in die Wohnung einer Seniorin in Kehl ein, missbraucht und tötet sie brutal - nun ist der 24-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Offenburg unter anderem wegen Mordes zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich wird die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, wie der Vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung erläuterte.