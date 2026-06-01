1 Ein Mann ist auf der B3 bei Offenburg in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Im Ortenaukreis gerät ein Fahrer auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Crash. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.











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Ein Mann ist auf der B3 bei Offenburg (Ortenaukreis) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige sei vermutlich aus medizinischen Gründen auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er kam ums Leben, seine 76-jährige Beifahrerin wurde schwer und die 47-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzt.