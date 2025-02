1 Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten die gefundenen Waffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp Schulze

Die Polizei durchsucht mehrere Wohnungen im Ortenaukreis und findet zahlreiche Waffen. Dann müssen Spezialisten anrücken.











Bei Durchsuchungen im Ortenaukreis hat die Polizei mehrere Waffen gefunden – darunter Artilleriegranaten. Es seien fünf Verdächtige festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Durchsuchungen in sechs Wohnungen fanden am Dienstag in Lahr und Nonnenweier statt.