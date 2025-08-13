Ortenaukreis: U-Haft für 23-Jährigen: Seniorin missbraucht und erstickt

Eine 84-Jährige wird tot in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Polizei hat einen jungen Mann festgenommen. Was die Ermittlungen bisher ergeben haben.
Bei einer Routinekontrolle ist der mutmaßliche Mörder einer 84-Jährigen aus Kehl (Ortenaukreis) der Polizei ins Netz gegangen. Schon kurz nachdem die ermittelnde Sonderkommission den Tatverdächtigen im polizeilichen Fahndungssystem zur Festnahme ausgeschrieben hatte, nahm die Bundespolizei den wohnsitzlosen 23-Jährigen am Bahnhof Offenburg fest. Der Mann soll die Seniorin sexuell missbraucht und getötet haben.