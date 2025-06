1 Eine Spielzeugpistole hat einen Polizeieinsatz im Ortenaukreis ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Eine Zeugin sieht eine Pistole, die aus einem vorausfahrenden Auto gehalten wird. Sie alarmiert die Polizei.











Eine Spielzeugwaffe hat in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) kurz für Aufregung gesorgt. Eine Zeugin hatte die vermeintlich scharfe Waffe in einem vorausfahrenden Auto erhascht. Die Pistole wurde aus dem Fenster gehalten, die Zeugin verständigte die Polizei, wie es in einer Mitteilung hieß.