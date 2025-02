Lauter Knall in der Nacht in Offenburg

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein lauter Knall peitscht durch Offenburg. In der Nacht sollen Unbekannte eine Explosion herbeigeführt haben.











Link kopiert



In Offenburg (Ortenaukreis) hat es in der Nacht einen lauten Knall gegeben. Unbekannte haben eine Explosion herbeigeführt, wie die Polizei mitteilte. Fenster in der Innenstadt gingen dabei zu Bruch. Als Polizisten eintrafen, bemerkten sie den Angaben zufolge Rauch.