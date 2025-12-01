Eigentlich möchte eine Streife nur einen Autofahrer kontrollieren, der verbotswidrig abgebogen ist. Dann drückt der Fahrer das Gaspedal durch.
In Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Autofahrer innerorts mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten mussten die Verfolgung am Samstagabend abbrechen, weil sie zu gefährlich war, wie die Polizei mitteilte. Ursprünglich war der bislang unbekannte Autofahrer verbotswidrig von der Bundesstraße 33 aus in eine Straße eingebogen. Danach wollte ihn eine entgegenkommende Streife kontrollieren.