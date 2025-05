1 Die Polizei hat im Ortenaukreis zwei tote Personen gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Zeugen alarmieren am Mittwochabend in Lahr die Polizei wegen Knallgeräusche. Die Beamten finden eine Frau und ihren Ex-Partner tot in der Wohnung.











In Lahr in Baden-Württemberg (Ortenaukreis) sind zwei Menschen tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Die Polizei fand eine 37-jährige Frau und ihren 30-jährigen Ex-Partner leblos in der Wohnung, wie die Polizei in Offenburg am späten Mittwoch mitteilte. In direkter Nähe des Mannes wurde eine Pistole gefunden.