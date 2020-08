Orlando in den USA

1 Einen tödlichen Zwischenfall hat es in Orlando in den USA gegeben. Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Schockierender Vorfall in Orlando in den USA: Offenbar hat ein Mann den Verkäufer eines Fastfood-Restaurants erschossen, weil dieser eine Frau nicht schnell genug bedient hatte.

Orlando - Ein Streit über die Abwicklung einer Bestellung am Autoschalter eines Schnellrestaurants hat im US-Staat Florida mit einem Toten geendet. Die Zeitung „Orlando Sentinel“ berichtete am Sonntag, die Auseinandersetzung habe am Samstagabend zunächst zwischen einer Kundin und dem 22-jährigen Verkäufer stattgefunden. Ihr sei die Bestellung nicht schnell genug bearbeitet worden.

Nachdem die Frau den Preis für die bestellte Ware zurückbekommen habe, habe sie den Autoschalter des Schnellrestaurants verlassen. Sie sei dann aber mit einem Mann zurückgekommen, und der habe den 22-jährigen nach einem Handgemenge auf dem Parkplatz erschossen. Die Polizei teilte mit, der 37-jährige mutmaßliche Täter sei festgenommen und des Mordes und weiterer Straftaten beschuldigt worden.