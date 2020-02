1 Die Gymnasien im Ellental bleiben wegen des Sturms Sabine am Montag geschlossen. Foto: factum/Bach/Jürgen Bach

Orkan Sabine wütet am Montagmorgen über der Region Stuttgart. In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen rücken die Einsatzkräfte rund 150 Mal aus, in Bietigheim-Bissingen bleibt das Gymnasium Ellental geschlossen.

Bietigheim-Bissingen - Orkan Sabine hat in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen für 150 Einsätze gesorgt, vor allem wegen umgestürzter Bäume, Bauzäune, Ampelanlagen und Verkehrszeichen. Besonders betroffen war das Ellental in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Dort stürzten laut Polizei größere Flachdachteile auf die Straße. Weil sich die Gefahrenstelle im Zufahrtsbereich des dortigen Gymnasiums befindet und weitere Teile herabzustürzen drohen, bleibt das Ellental-Gymnasium am Montag geschlossen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand, einen Überblick über die entstandenen Schäden gibt es bislang noch nicht.

Die Polizei warnt: „Rechnen Sie weiterhin mit plötzlichen Hindernissen auf der Fahrbahn sowie mit heftigen Böen und fahren Sie entsprechende vorsichtig. Beachten Sie zudem die Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes und der Warn-App NINA“.