Originelle Architektur im Land: Cooles Tiny House auf alter Garage

18 Aufgesattelt: Auf einem L-förmigen Garagenriegel in Karlsruhe ist eine Tiny-House-Gruppe entstanden. Foto: Chiara Bellamoli/Volkswohnung

Mit einem innovativen Architekturkonzept sind Kleinst-Wohnhäuser auf Garagen in einer Nachkriegssiedlung in Karlsruhe entstanden. Die Wohnungen sind begehrt, das Konzept wurde ausgezeichnet. Warum werden nicht viel mehr solcher Projekte realisiert?











Eine Garage kann ein Showroom sein, wohl temperiert und klimatisiert für das frisch erstandene oder aus alten Zeiten stammende Luxusgefährt. Die Einzelgarage ist sozusagen die Villa fürs Auto, sie muss man mit keinem teilen, keiner kommt mit dem schnieken Jaguar, dem VW-Käfercabrio in Berührung, nur der Besitzer selbst. Häufiger noch finden sich in Siedlungen in Deutschland weniger glamouröse Batterien von Garagen vor oder hinter oder neben Ein- und Mehrfamilienhäusern.