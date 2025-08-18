Originaldarsteller packt aus: Herr der Ringe-Prequel: Zwei beliebte Figuren kehren zurück

Ian McKellen hat "zwei Geheimnisse zur Besetzung" von "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" verraten. Mit Frodo und Gandalf werden zwei Fanlieblinge aus der Originaltrilogie zurückkehren. Doch ob auch ihre Darsteller ein Comeback feiern, ist damit nicht gesagt.

Ian McKellen (86) hat die Bombe platzen lassen. In "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum", dem neuen Film aus dem Mittelerde-Kosmos, werden zwei wichtige Figuren aus der Originaltrilogie zurückkehren. Das verriet der britische Schauspielveteran am Sonntag bei dem Fanevent "For the Love of Fantasy" in London.

"Ich habe gehört, dass es einen weiteren Film geben wird, der in Mittelerde spielt, und dass die Dreharbeiten im Mai beginnen sollen", sagte Ian McKellen bei der Veranstaltung. "Der Film wird von Gollum inszeniert und handelt ausschließlich von Gollum", ergänzte er. Regie bei "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" wird Andy Serkis (61) führen, der in der Urtrilogie Gollum die Stimme und via Motion-Capturing den Körper geliehen hatte.

Damit verriet Ian McKellen den Fantasy-Fans natürlich keine Neuigkeit. Dass mit "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" ein Prequel zu der Trilogie von Peter Jackson (63) in die Kinos kommen wird, ist schon länger bekannt.

"Ich verrate euch zwei Geheimnisse"

Doch dann ließ er die Bombe platzen: "Ich verrate euch zwei Geheimnisse über die Besetzung: Es gibt eine Figur im Film namens Frodo und eine Figur namens Gandalf". Ian McKellen spielte in den drei "Herr der Ringe" und der anschließenden "Hobbit"-Trilogie den Zauberer Gandalf. Elijah Wood (44) spielte den Hobbit Frodo.

Ob er und Wood in dem Gollum-Film in die Rollen von Frodo und Gandalf schlüpfen, ließ Ian McKellen aber offen. "Darüber hinaus sind meine Lippen versiegelt", sagte er auf der Bühne. Der ebenfalls anwesende Elijah Wood soll laut Augenzeugen verschwörerisch gegrinst haben.

Dass Ian McKellen gerne nach Mittelerde zurückkehren würde, hat er aber schon einmal angedeutet. "Erstens würde ich es lieben, nach Neuseeland zurückzugehen. Und zweitens gefällt mir die Idee nicht, dass jemand anderes Gandalf spielt", sagte er im September 2024 in einem Interview über das Gollum-Solo. Damals plauderte er auch aus, dass zwei Filme um den mutierten Hobbit geplant seien. Dies wurde später dementiert.

"Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" soll am 27. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Peter Jackson fungiert als Produzent des nach dem Animationsfilm "Die Schlacht der Rohirrim" (2024) zweite Einzelfilm im "Herr der Ringe"-Universum.