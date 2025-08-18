Originaldarsteller packt aus: Herr der Ringe-Prequel: Zwei beliebte Figuren kehren zurück

Ian McKellen hat "zwei Geheimnisse zur Besetzung" von "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" verraten. Mit Frodo und Gandalf werden zwei Fanlieblinge aus der Originaltrilogie zurückkehren. Doch ob auch ihre Darsteller ein Comeback feiern, ist damit nicht gesagt.
Ian McKellen (86) hat die Bombe platzen lassen. In "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum", dem neuen Film aus dem Mittelerde-Kosmos, werden zwei wichtige Figuren aus der Originaltrilogie zurückkehren. Das verriet der britische Schauspielveteran am Sonntag bei dem Fanevent "For the Love of Fantasy" in London.