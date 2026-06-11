Es war eine der erfolgreichsten Komödienreihen des vergangenen Jahrzehnts - und nun kehren die Cops zurück: Sony Pictures entwickelt "24 Jump Street", den nächsten Teil der Franchise um die Undercover-Ermittler Schmidt und Jenko. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, befinden sich Jonah Hill (42), Channing Tatum (46) und Ice Cube (56) in Verhandlungen, ihre Rollen erneut zu übernehmen.

Rodney Rothman wird Regie führen, das Drehbuch schrieb er zudem gemeinsam mit Hill und Meghan Malloy. Rothman ist kein Unbekannter in diesem Universum - er war bereits am Skript zu "22 Jump Street" beteiligt und gewann später einen Oscar für "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Johan Hill und Channing Tatum unter den Produzenten

Phil Lord und Chris Miller, die die ersten beiden Teile 2012 und 2014 auf die Leinwand gebracht hatten, steigen diesmal als Produzenten ein. An ihrer Seite: Neal H. Moritz als weiterer Produzent sowie Hill mit seinem Partner Matt Dines von Strong Baby Productions und Tatum zusammen mit Reid Carolin von Free Association.

Zur Handlung des neuen Films ist bislang nichts bekannt. Bemerkenswert ist allerdings bereits der Titel: Die Nummerierung springt von 22 direkt auf 24 - 23 wird übersprungen. Produzent Moritz hat auf Instagram ein Foto der Titelseite des Drehbuchs gepostet, darunter mit einer lakonischen Erklärung: "Die Produktion hat so lange gedauert, dass wir einen Teil überspringen mussten."

Von der High School in die Kinolegende

Dabei hat die Reihe eine bemerkenswerte Geschichte hinter sich. Das erste "21 Jump Street" (2012) spielte weltweit mehr als 200 Millionen Dollar ein. Der Nachfolger "22 Jump Street" (2014), in dem das Duo diesmal als verdeckte Ermittler an einem College antritt, legte sogar noch eine Schippe drauf: 331 Millionen Dollar weltweit.

Beide Filme basieren auf der gleichnamigen Fernsehserie, die 1987 auf dem US-Sender Fox Premiere feierte und fünf Staffeln lang lief. In der TV-Vorlage spielte Johnny Depp eine der Hauptrollen - in der ersten Filmversion hatte er einen Cameo-Auftritt.

Channing Tatum warb bereits 2024 für das Projekt

Dass ein dritter Film-Teil überhaupt noch kommen würde, hatte lange Zeit niemand erwartet. Zwischendurch war sogar ein Crossover mit der "Men in Black"-Reihe im Gespräch - das Projekt verlief jedoch im Sande. Dann, im Jahr 2024, machte Channing Tatum plötzlich Hoffnung: Er berichtete, dass ein Drehbuch längst existiere und schwärmte davon in höchsten Tönen. "Ich würde gerne '23 Jump Street' sehen. Ich würde es gerne mit Jonah machen, und ich weiß, dass Jonah es auch will", sagte er dem Branchenmagazin damals. "Wir würden einfach gerne wieder zusammen spielen."

Daraus wurde nun - mit einem Jahr Verspätung und einer übersprungenen Zahl - "24 Jump Street". Über den Kinostart ist noch nichts bekannt.