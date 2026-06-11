Sony Pictures entwickelt "24 Jump Street" - und nach zwölf Jahren Pause könnten auch Jonah Hill, Channing Tatum und Ice Cube zurückkehren. Die Gespräche laufen.
Es war eine der erfolgreichsten Komödienreihen des vergangenen Jahrzehnts - und nun kehren die Cops zurück: Sony Pictures entwickelt "24 Jump Street", den nächsten Teil der Franchise um die Undercover-Ermittler Schmidt und Jenko. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, befinden sich Jonah Hill (42), Channing Tatum (46) und Ice Cube (56) in Verhandlungen, ihre Rollen erneut zu übernehmen.