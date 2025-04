Steven Gätjen wird zum Moderator einer neuen Quiz-Game-Show von Prime Video. In "Yes or No Games" gibt es 100.000 Euro zu gewinnen. Dem Streamingdienst zufolge soll die Sendung schon bald starten.

Steven Gätjen (52) wird bei Amazons Streamingdienst Prime Video zum Quizmaster: Der Moderator führt bald durch die neue Original-Show "Yes or No Games". Die Dreharbeiten zu der Sendung hätten nun begonnen, wie der Streamingdienst mitteilte. Im Winter 2025/26 soll das Format planmäßig starten.

Das Konzept von "Yes or No Games"

"Yes or No Games" bietet eine Mischung aus Quiz- und Game-Show. Moderator Gätjen begleitet ganze 160 Kandidatinnen und Kandidaten bei dem Versuch, das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Die Gewinnsumme geht jedoch an nur eine Person.

Lesen Sie auch

Das Besondere an der Show ist die "Magic Cube" genannte Spielfläche, die aus vier Meter hohen LED-Wänden besteht. Diese lassen mithilfe von Augmented und Virtual Reality neue Welten entstehen, etwa "Mond" oder "Blutbahn". Die Technologie soll die Teilnehmer zudem ins alte Rom transportieren. In diesen Spielewelten gilt es, sich Rätseln und Aufgaben zu stellen. Am Runden-Ende stellt Steven Gätjen dann eine Frage, die ausschließlich mit einem "Yes or no" - also auf Deutsch: Ja oder Nein - zu beantworten ist.

Diese Quiz- und Spielshows moderierte Gätjen bereits

Im Quizbereich konnte Steven Gätjen bereits Erfahrung sammeln. Seit 2021 moderiert er die Ratesendung "Wer ist das Phantom?" bei ProSieben. Für den Privatsender präsentiert er seit vergangenem Jahr zudem die Rateshow "Wer isses?". Auch Gameshow-Fans ist Gätjen kein Fremder. Mehrere Jahre führte er durch die Sendungen "Schlag den Star" und "Schlag den Raab", moderiert zudem "Joko & Klaas gegen ProSieben".