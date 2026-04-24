Original von 1995: Aus für geplante Clueless-Serienfortsetzung mit Alicia Silverstone

Alicia Silverstone sollte als Cher Horowitz zurückkehren. Doch der Streamingdienst Peacock hat die Entwicklung einer Serienfortsetzung zum Kultklassiker "Clueless" gestoppt.
Es sind derzeit keine guten Wochen für Fans ikonischer weiblicher Figuren aus den 1990er-Jahren. Nachdem der Streamingdienst Hulu im März ein "Buffy"-Reboot mit Sarah Michelle Gellar (49) stoppte, scheint jetzt auch Alicia Silverstone (49) zumindest vorerst nicht als die legendäre Cher Horowitz auf die Bildschirme zurückzukehren. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, hat der Streamingdienst Peacock die Entwicklung einer Serienfortsetzung zum Kultklassiker "Clueless" von 1995 eingestellt.