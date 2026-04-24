Original von 1995: Aus für geplante Clueless-Serienfortsetzung mit Alicia Silverstone

Alicia Silverstone sollte als Cher Horowitz zurückkehren. Doch der Streamingdienst Peacock hat die Entwicklung einer Serienfortsetzung zum Kultklassiker "Clueless" gestoppt.

Es sind derzeit keine guten Wochen für Fans ikonischer weiblicher Figuren aus den 1990er-Jahren. Nachdem der Streamingdienst Hulu im März ein "Buffy"-Reboot mit Sarah Michelle Gellar (49) stoppte, scheint jetzt auch Alicia Silverstone (49) zumindest vorerst nicht als die legendäre Cher Horowitz auf die Bildschirme zurückzukehren. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, hat der Streamingdienst Peacock die Entwicklung einer Serienfortsetzung zum Kultklassiker "Clueless" von 1995 eingestellt.

Weiter Hoffnung auf Serienfortsetzung Eigentlich liegen Revivals beliebter Serien und die Forterzählung der Geschichten ihrer Figuren derzeit stark im Trend. So erschienen zuletzt etwa nach langer Zeit neue Staffeln von "Malcolm Mittendrin" sowie der beliebten Krankenhaus-Sitcom "Scrubs". Auch eine Fortsetzung der ursprünglich 1995 im Kino gestarteten Teenie-Komödie "Clueless" als Serie für das aktuelle Streaming-Zeitalter hätte vor diesem Hintergrund wohl Sinn ergeben.

Die Arbeit an der "Clueless"-Serienfortsetzung war vor rund einem Jahr publik geworden. Alicia Silverstone sollte nach über 30 Jahren wieder in ihre Rolle der Cher Horowitz schlüpfen, Chers Geschichte weitererzählt werden. Silverstone hätte auch als ausführende Produzentin fungiert - ebenso wie Filmemacherin Amy Heckerling (71), die Regisseurin und Drehbuchautorin von "Clueless".

Dass der Streamingdienst Peacock die Entwicklung des Projekts gestoppt hat, bedeutet nicht, dass die Serie nun nie umgesetzt werden wird. Die produzierenden CBS Studios und Paramount planen einen neuen Streamingdienst oder TV-Sender dafür zu suchen, berichtet "Variety".

Schon Ende der 1990er lief eine Fernsehserie

Die geplante Serie ist nicht der erste Versuch, die "Clueless"-Welt wieder aufleben zu lassen. Bereits 2020 war eine Serie bei Peacock in Entwicklung, die jedoch einen völlig anderen Ansatz verfolgte. Damals war ein Mystery-Format geplant, in dem Chers beste Freundin Dionne im Mittelpunkt stehen sollte, nachdem Cher verschwunden war. Dieses Projekt mit einem komplett anderen Kreativteam wurde letztendlich ebenfalls nicht umgesetzt.

Für Silverstone ist die Rückkehr als Cher kein völliges Neuland. Bereits 2023 schlüpfte sie für einen Super-Bowl-Werbespot wieder in die Rolle der ehemaligen Beverly-Hills-Teenagerin. Der Originalfilm aus dem Jahr 1995, der lose auf Jane Austens (1775-1817) Roman "Emma" basiert, machte Silverstone zum Star und gilt bis heute als einer der Kultklassiker der 90er.

Neben Silverstone gehörten damals spätere Stars wie Paul Rudd (57) oder Brittany Murphy (1977-2009) zum Cast. Eine erste TV-Adaption lief von 1996 bis 1999 für drei Staffeln auf ABC und später UPN - allerdings mit Rachel Blanchard (50) in der Rolle der Cher.