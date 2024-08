Die Hollywoodstars Paul Rudd und Jack Black könnten sich auf den Weg in den Dschungel machen. Die beiden soll für die Hauptrollen in der Neuauflage von "Anaconda" im Gespräch sein.

Für die Neuverfilmung des 1990er Thrillers "Anaconda" von Autor und Regisseur Tom Gormican sollen Paul Rudd (55, "Ghostbusters: Frozen Empire") und Jack Black (54, "The Mandalorian") als Hauptdarsteller im Gespräch sein. Das meldet "Deadline".

Gormican, von dem auch der Film "Massive Talent" (2022) mit Nicolas Cage (60) in der Hauptrolle und das Drehbuch zu "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024) stammen, wird bei dem neuen "Anaconda"-Film das Drehbuch schreiben und Regie führen. Kevin Etten wird als Co-Autor genannt.

Der Originalfilm war ein Überraschungserfolg

Details zu dem Projekt sind noch unklar, aber der Film ist kein Remake des Films "Anaconda" von 1997, in dem Jennifer Lopez (55, "Atlas"), Owen Wilson (55, "Geistervilla") und Ice Cube (55, "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") als National-Geographic-Filmteam von einem durchgeknallten Jäger (Jon Voight, 85, "Megalopolis") als Geisel genommen wurden, der die größte und tödlichste Schlange der Welt fangen wollte.

Der Thriller war ein Überraschungserfolg, spielte weltweit 136 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und zog vier Fortsetzungen nach sich: "Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee" (2004), "Anaconda - Offspring" (2008), "Anacondas - Trail of Blood" (2009) und "Lake Placid vs. Anaconda" (2015).

Die Neuverfilmung nimmt eine Metawendung

Wie das Branchenmagazin "Variety" meldet, nimmt Gormicans Film eine Metawendung. Angeblich geht es um eine Gruppe von Freunden, die in der Midlife-Crisis stecken und sich aufmachen, ihren Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu zu verfilmen. Doch als sie sich in den Dschungel begeben, wird es schnell ernst.

Es ist noch nicht bestätigt, wen Black und Rudd spielen werden, aber zwei der Hauptfiguren werden beschrieben als ein Regisseur, der nebenbei als Hochzeitsfilmer arbeitet, und ein Schauspieler, dessen Karrierehöhepunkt eine Rolle in einer Polizeiserie war.

Das Studio gab bisher keinen Kommentar ab.